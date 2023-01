El millonario regalo de Aston Martin a Fernando Alonso

El piloto asturiano presume de su nuevo coche, un DBX707 Según Fernando Alonso, "las expectativas fueron superadas"

Fernando Alonso ha recibido un regalo de Aston Martin que muchos de nosotros no podríamos comprar ni con todo el dinero que ganásemos en toda nuestra vida. Como la mayoría sabréis, el asturiano ha fichado por este equipo, una escudería que busca crecer a lo más alto de la tabla y colocarse a la altura de Mercedes, Red Bull o Ferrari. Mientras tanto, y para ir abriendo boca, Aston Martin le ha hecho entrega de un auténtico cochazo.

Se trata del DBX707, un SUV deportivo de más de 700 CV que habrá gustado mucho más de lo previsto a Fernando Alonso. No obstante, en el pasado aseguró querer conducir por la calle con un Aston Martin como haría James Bond.

Evidentemente, como haríamos cualquiera de nosotros si nos encontramos con este regalo en la puerta de nuestra casa, el asturiano ha compartido una fotografía subiéndose al Aston Martin. La firma, por su lado, ha publicado la misma instantánea refiriéndose al piloto como "un maestro y una obra maestra".

A master and a masterpiece. 🤌@alo_oficial stopped by @astonmartin Monaco to get behind the wheel of the DBX 707. pic.twitter.com/i36yvdBywe