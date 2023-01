Mike Tyson acusado de una presunta agresión sexual en los años 90

Una mujer anónima ha acusado al excampeón de boxeo Mike Tyson de agredirle sexualmente de acuerdo con RadarOnline El boxeador ya fue acusado y condenado por violación en el pasado

Una mujer anónima ha acusado al excampeón de boxeo Mike Tyson de agredirle sexualmente de acuerdo con RadarOnline. El incidente habría sucedido en los años 90 y desde entonces la mujer no se habría sentido capaz psicológicamente de abordar un hecho que le dejó traumatizada.

Así, la presunta víctima ha pedido 5 millones de dólares por daños y perjuicios en el juzgado de Albany, capital del Estado de Nueva York. Concretamente ha sido ahí ya que el Estado cuenta con una ley para permitir demandar agresiones que ocurrieron hace años. En sus declaraciones explica lo siguiente:

"Me subí a la limusina de Tyson para recoger a mi amiga de su casa. Le dije que no varias veces y le pedí que parara, pero continuó atacándome. A continuación, me quitó los pantalones y me violó violentamente", afirmó la demandante que aseguraba que aún hoy tiene lesiones físicas y psicológicas por lo que sucedió: "He experimentado un sufrimiento emocional extremo que incluye, entre otras cosas, pesadillas, ataques de pánico y escenas retrospectivas".

Mike Tyson ya fue condenado por violación, motivo por el que acabó vistiendo un mono naranja en una cárcel de los Estados Unidos.