Mhoni Vidente predijo el terrible terremoto de Turquía

También ha predicho cosas como la llegada del "Anticristo" Así, ha sido capaz de adivinar cosas que finalmente han sucedido

En todos los países del mundo existen videntes, adivinos y personas que aseguran tener poderes alejados de lo normal. Este es el caso de Mhoni Vidente, quien se ha hecho increíblemente famosa gracias a YouTube, donde suele colgar sus predicciones y tiene millones de seguidores. Así, cada vez lanza profecías más atrevidas y en esta ocasión parece que ha acertado con el terremoto de Turquía.

Así, parece que la vidente ha sido capaz de predecir el fatídico terremoto de Turquía que se ha cobrado la vida, por el momento de más de 3.000 personas. Además, hay decenas de miles de desplazados y hay cantidades increíbles de patrimonio destruido. En la misma predicción aseguró que iba a llegar el Anticristo y por su culpa se iba a dar la Tercera Guerra Mundial. También aseguró que podía llegar un sismo a Ciudad de México.

En cualquier caso, estas cuestiones siempre están en el candelero pero no dejan de ser cuestiones que pese al morbo que producen no son realmente ciertas. Mhoni cuenta con algunos triunfos adivinando cosas, pero también con una holgada ristra de fracasos que no dejan en muy buen lugar a la pitonisa.