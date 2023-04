"Preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir", así ha respondido Mercedes Milá a William Levy

La presentadora ha dado su opinión sobre las recientes declaraciones del actor cubano Al parecer, el intérprete ha expresado opiniones un tanto incendiarias sobre la entrevista que le hizo la catalana

Mercedes Milá es una de las periodistas y comunicadoras más famosas y reconocidas de nuestro país. Con una larga y exitosa carrera a sus espaldas, ha entrevistado a incontables famosos y celebridades. En esta ocasión, se ha vuelto viral en redes debido a las polémicas declaraciones de William Levy, a quien entrevistó el pasado septiembre.

Al parecer, William Levy habló sobre su encuentro con Milá en una reciente entrevista con El Mundo. El intérprete de 42 años expresó algunas opiniones un tanto polémicas sobre el acercamiento cariñoso por parte de la reportera, quien lo abrazó en varias ocasiones. Más concretamente, señaló que si un hombre hubiera tenido un comportamiento idéntico al entrevistar a una mujer, lo habrían metido preso.

"¡Claro que no! Va preso, va preso, ¿o no? Entonces, estamos mal, Tenemos que respetarnos y cuidarnos", con esta afirmación, Levy daba a entender que existe un doble estándar entre hombres y mujeres. A pesar de los comentarios, quiso aclarar que no se sintió "acosado sexualmente" en ningún momento y que él y la presentadora tienen una buena relación.

La respuesta de Milá ha sido contundente: "Lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no pasó nada. Tienes toda la razón del mundo". Con este comunicado disipaba las dudas y mostraba su punto de vista de forma tajante y directa, como es característico en ella.