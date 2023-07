Mercedes Milá estalla contra Bertín Osborne: "Tu machismo te traicionó"

La presentadora ha vuelto a opinar sobre la reacción del presentador La catalana se ha mostrado muy crítica

El pasado miércoles se conoció que Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Gabriela Guillén, la posible pareja del presentador, estaría embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo. El madrileño ha asegurado que no está enamorado de la empresaria y que el embarazo ha sido un accidente.

Tras estas palabras de Bertín, varios rostros conocidos han estallado contra el presentador. Una de ellas fue Mercedes Milá, que no dudó en dedicarle unas duras palabras: "Tu reacción de que este hijo no es deseado es tan repugnante, triste, es tan antigua...".

Este viernes, la periodista asistirá al último 'Sálvame Deluxe', y en el aeropuerto de Barajas ha concedido unas declaraciones a 'Europa Press': "Lo creo tal cual lo dije (...) ¿Qué te digo, Bertín? Pues que tu cabeza te traicionó, te traicionó tu ideología por así decirlo. Tu machismo te traicionó".

Mercedes Milá ha asegurado que le tiene mucho cariño, pero que esas palabras no fueron las adecuadas: "No has aprendido que hay cosas que no podéis decir los hombres (...) A mí no me gustó (...) No puedes decir de ninguna manera que es un hijo no deseado. Hay que pensar en el futuro de esa criatura".