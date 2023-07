Mercedes Milá carga duramente contra la nueva paternidad de Bertín Osborne

El presentador se convertirá en padre a sus 69 años El madrileño ha asegurado que ha sido un accidente

Bertín Osborne lleva casi tres años separado de Fabiola Martínez. Su relación se rompió tras casi dos décadas juntos y un hijo en común: Kike. Hace unos meses corrieron los rumores de que el presentador estaría manteniendo una relación con Gabriela Guillén de 32 años.

Este miércoles se ha conocido que el madrileño se convertirá en padre a los 69 años. La joven estaría embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo. Aun así, Bertín ha asegurado que no está enamorado de la empresaria y que el embarazo ha sido un accidente.

Ahora, Mercedes Milá ha estallado contra el presentador tras su reacción ante la noticia: "Te has acostado con ella o la has metido en caliente. Tu reacción de que este hijo no es deseado es tan repugnante, triste, es tan antigua, ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían mantenido una relación se desentendía de las consecuencias".

Mercedes Milá hundiendo a Bertín Osborne 👏👏👏 pic.twitter.com/e0EvUrvTgk — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) July 12, 2023

No solamente eso, y es que la presentadora también ha tenido unas palabras para Gabriela Guillén: "Te lo digo siendo demasiado excesiva, pero no te puedo decir otra cosa. A ella le mando un abrazo enorme para decirle que no está sola".