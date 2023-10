Mercedes Milá carga duramente contra Abascal: "Es repugnante"

La periodista no ha dudado en atacar la actitud del político en la última sesión de investidura de Feijóo "Hasta aquí hemos llegado Santi"

El pasado viernes se celebró en el Congreso de los Diputados la última sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En los cinco minutos de intervención de Santiago Abascal, el líder de VOX se dirigió a Pedro Sánchez como "el presidente más corrupto de la historia de España", además de definirlo con calificativos como "infame" o "villano".

Ante esta situación, Mercedes Milá no se ha quedado callada y no ha dudado en cargar contra Abascal: "Ayer, en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso de los Diputados, @santi_abascal tomó el peor camino para nuestro país: el insulto puro y duro".

La presentadora ha explicado que le ha parecido intolerable que se dirija así a Pedro Sánchez: "Hasta aquí hemos llegado Santi, me permito Ilamarte así porque nos conocemos, porque te respetaba pero ese crédito se te acabó. Es repugnante que te dirijas así al Presidente en funciones de nuestro país, de tu país".

No solamente eso, y es que Mercedes Milá siguió atacando la actitud del político: "Es sencillamente intolerable y deberías pedir que lo quitaran del diario de sesiones de las Cortes para no pasar a la Historia como un cafre (...) España no necesita gente como tú, necesitamos concordia, acuerdos, futuro. Tus insultos nos dañan".