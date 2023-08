Los mejores memes de las fotografías íntimas de Albert Rivera con esta famosa actriz

El exlíder de Ciudadanos y Malú rompieron hace unas semanas Llevaban cuatro años de noviazgo y tienen una hija en común

Desde hace unos meses, Albert Rivera y Malú están en el foco mediático tras una posible ruptura de la relación. Los rumores aparecieron al ver que el expolítico no se presentaba a los conciertos de la cantante, o cuando alguno de los dos iba a visitar a sus familiares, lo hacían separados.

Hace un mes, Luis Rollán, amigo de la artista, confirmó que la pareja había roto tras cuatro años de relación y una hija en común de tres años por un "desgaste de la relación". Y que incluso ya no vivían juntos.

El pasado miércoles, 'Lecturas' informó en exclusiva que el expolítico se ha dejado ver en Ibiza con la actriz Aysha Daraaui de 35 años, y que podrían mantener una relación amorosa.

Tamara Gorro, amiga de Albert Rivera, aseguró que no hay nada entre ellos: "Te aseguro, me consta y sé que Albert Rivera no tiene pareja y no entra en sus planes tener pareja".

Ahora, 'Lecturas' ha publicado unas fotografías en las que se ve a Aysha y Albert solos en el mar, abrazados en el agua y haciéndole carantoñas a él en la oreja. Además, otras imágenes muestran al exlíder de Ciudadanos haciendo fotos a la actriz sin la parte superior del biquini.

La cara de Albert Rivera en la fotografía ha llamado la atención a los usuarios de redes sociales, que no han dudado en crear memes y compartirlos en sus cuentas de Twitter.

Albert Rivera está un poco Kiko Matamoros ¿no? pic.twitter.com/ETPy5a34W4 — Rubeen🦩 (@rubeen_gomezz_) August 9, 2023

Viene fuerte el remake de Titanic pic.twitter.com/ENCm5mWJlQ — Martin Luther Queen (@MartinLthQueen) August 9, 2023

El paralelismo visual entre Chelo García-Cortés en 'Supervivientes' y Albert Rivera en la portada de 'Lecturas' pic.twitter.com/q0R7pbEKE4 — Juan Rodríguez ☕ (@juanig_97) August 9, 2023

El representante de la actriz emitió un comunicado en 'Así es la vida' en el que desmiente una posible relación amorosa: "Lamento comunicarle que no es necesario entrevistar a mi cliente puesto que no existe ninguna relación, es una noticia basada en especulaciones e imágenes malintencionadas sacadas fuera de contexto". Aun así, en las imágenes parece que son algo más que amigos.