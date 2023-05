Megan Fox revela la enfermedad con la que ha luchado toda su vida: "Nunca he amado mi cuerpo"

La actriz ha hablado recientemente sobre su salud mental y sus problemas corporales En la actualidad está en una relación bastante complicada con el rapero Machine Gun Kelly

Megan Fox, la talentosa actriz de Hollywood, ha cautivado a millones de personas no solo con su presencia en la pantalla, sino también con su intrigante vida personal. Reconocida por su papel en la franquicia Transformers, Fox ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito, destacándose por su valentía al hablar abiertamente sobre los desafíos personales que ha enfrentado.

A pesar de que es considerada muy hermosa y ha ganado un gran número de premios de belleza, ha revelado que padece una enfermedad que no le permite apreciar su cuerpo. “Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás”, ha afirmado la conocida intérprete. Además, también ha señalado lo siguiente: "Nunca en toda mi vida he amado mi cuerpo, nunca jamás”.

Desde su infancia, Megan Fox ha compartido abiertamente su lucha con la obsesión por su imagen personal, un sentimiento que se arraigó tempranamente y se convirtió en su peor crítica a medida que crecía, comparándose constantemente con los demás.

Hoy en día, la talentosa actriz sigue trabajando en fortalecer su amor propio y aceptación personal, embarcándose en un continuo proceso de crecimiento y desarrollo interior.

Como parte de esta travesía, Fox ha expresado en múltiples ocasiones su anhelo de protagonizar la codiciada portada de Sports Illustrated, una meta que representa no solo un logro profesional, sino también una forma de reafirmar su confianza y autoestima.

Su determinación y valentía en esta búsqueda constante de amor propio la hacen una inspiración para muchos. La actriz cumplió este sueño hace muy poco, logrando protagonizar una de las entregas de la famosa publicación.