El mayor secreto de China Suárez sale a la luz

"Me gusta ver vídeos de partos de elefantes", aclara la actriz China Suárez acudió a El Hormiguero junto a Álvaro Morte para promocionar la película Objetos

China Suárez y Álvaro Morte fueron los dos invitados de anoche de El Hormiguero, actores de moda que acudieron al formato de Antena 3 para presentar su nueva película, el thriller Objetos. Esta cinta se estrena este viernes 30 de octubre en cines de toda España, pero como suele ser habitual en el programa, se habló más de otros temas que del propio largometraje.

Las dos hormigas plantearon un juego a los intérpretes: ¿se conocen realmente? Y la primera pregunta fue la más sorprendente de todas. "¿Qué extraña aficción tiene China Suárez?", a lo que Álvaro Morte podía responder una de las tres opciones planteadas: "tiene una granja de gusanos y grillos. Ver vídeos de partos de elefantes. O le gusta esconder dinero para encontrarlo". Si bien el actor respondió la tercera opción, quizás por ser la más tradicional, ella nos sorprendió revelando su mayor secreto:

"No, ver vídeos de partos de elefantes. Me gusta mucho desde que soy pequeña. Me pasaba googleando partes de animales y hay uno que me encantaba que era de un elefante que nacía muerto y la madre le revivía a base de patadas".

Sinopsis de Objetos, la nueva película de Álvaro Morte y China Suárez

Mario trabaja en un gran almacén de objetos perdidos donde custodia todo tipo de enseres acumulados durante décadas. Hace tiempo que decidió apartarse de las personas e invierte su tiempo libre en investigar la procedencia de los objetos para devolver a sus dueños pedazos perdidos de sus vidas. Tan sólo Helena, una joven policía que visita el almacén con frecuencia, ha podido traspasar levemente su coraza. Un día llega al almacén una maleta rescatada del fondo del río. Dentro, encuentra ropa de bebé junto a unos restos humanos. Mario decide investigar por su cuenta y siguiendo el rastro de la maleta llega hasta Sara, una joven atrapada desde niña en una organización de tráfico de personas. Una red que trata a las personas como si fueran objetos.