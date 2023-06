Mayka Rivera se pronuncia sobre su relación con Risto Mejide

Risto Mejide y Natalia Almarcha han roto su relación tras seis meses Estos días han relacionado a la exconcursante de 'LIDLT' con el presentador

El romance entre Risto Mejide y Natalia Almarcha ha llegado a su final tras seis meses de relación. La joven admitió que no está pasando un buen momento, y publicó en sus redes sociales cómo se sentía.

Tras filtrarse la ruptura, algunos medios de comunicación apuntaban que el publicista habría intercambiado algunos mensajes con Mayka Rivera, una exconcursante de 'La isla de las tentaciones', y esto habría sido el motivo de la ruptura.

Tras estas especulaciones, la influencer murciana ha querido defenderse en su canal de 'Mtmad': "Me toca hablar de un tema en el que me he visto involucrada (...) Voy a contar toda la verdad porque me lo habéis preguntado muchísimo. Quiero decirlos la versión que hay, la única".

Mayka ha asegurado que está tranquila en su casa y que le empezaron a mandar vídeos de TikTok que la señalaban como el motivo de la ruptura entre Risto y Natalia: "Me quedé a cuadros". La exparticipante del reality ha comentado que nunca ha hablado con el presentador, y que lo único que tienen en común es que se siguen.

"Estoy cansada de que la gente me relacione con todo el mundo sin pruebas (...) Me causa rechazo todo este tema. Si fuera verdad, diría algo, pero es que yo no he hablado con este señor nunca", ha sentenciado.