Matteo Berrettini empieza a salir con la ex de un jugador del F.C. Barcelona

Matteo Berrettini ha sido pillado junto a Melissa Satta Melissa Satta es la ex pareja de un exfutbolista del equipo blaugrana

Matteo Berrettini, quien fuera número 6 del tenis mundial hace tan solo un año, es ahora noticia por la relación que habría comenzado con Melissa Satta, ex mujer de Kevin-Prince Boateng. En efecto, el tenista estaría comenzando una historia de amor con la ex novia del ex futbolista del F.C. Barcelona y la UD Las Palmas. ¿Quiénes son ambos y cómo han sido cazados?

La prensa italiana ha conseguido fotografiar a la posible pareja al asistir juntos a un partido de baloncesto la semana pasada (el disputado entre el Olimpia Milano y el Asvel Basket de la Euroliga) , y pocos días después, degustando una romántica cena en un restaurante muy conocido del país. Si bien ninguno de los dos protagonistas de esta historia ha confirmado los rumores, no es la primera vez que los medios de comunicación de Italia relacionan a Matteo Berrettini con Melissa Satta.

Si no estás puesto en el currículum amoroso de Matteo Berrettini, te interesará saber que el italiano rompió su relación con la también tenista Ajla Tomlkanovic el pasado mes de marzo. Desde entonces, la prensa italiana no ha parado de perseguir al que fuera número seis del ranking de la ATP en 2022. Y hasta ahora no han conseguido fotografías del tenista con una chica.