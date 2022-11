Mason Greenwood, acusado de violar la libertad bajo fianza

El jugador del Manchester United ha violado la orden de alejamiento impuesta por el juez Así, envió ropa a su expareja supuestamente, pese a la prohibición de cualquier contacto directo o indirecto

Mason Greenwood continúa poniendo en jaque a los servicios de seguridad ingleses. El futbolista estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de violación. El jugador del Manchester United podía haber acabado en la cárcel el mes pasado, cuando violó la orden de alejamiento que tiene contra su presunta víctimas para intentar contactar con ella según el periódico "The Sun".Parece que ha vuelto a reincidir y la policía lo está investigando ya que ha sido denunciado de nuevo. Por lo visto, trató de pagarle la ropa de un diseñador a través de internet de acuerdo con el periódico anteriormente citado. Así, después de pagar la ropa la envió a casa de su expareja, quien le acusa de haberla violado, Harriet Robson.El juez avisó a Greenwood de que no violara la orden de alejamiento y que evitara tener cualquier contacto directo o indirecto con la víctima. Ahora, parece que ha decidido enviar ropa por el valor de 100 euros a su expareja. Sin embargo, Greenwood niega absolutamente haber tenido ninguna relación con el envío de la ropa al domicilio de Robson. De esta manera, no se sabe quién podría estar detrás del envío.

Greenwood está acusado de violencia de género, intento de violación, amenazas, desprecios y control de la víctima.