Marta Riesco planea una venganza a lo Shakira contra Antonio David: "Sin miedo al éxito"

La periodista se ha mostrado tajante en redes sociales Al perecer, esta ruptura ha sido bastante dolorosa y no han faltado las acusaciones

Después de un año y medio de una intensa y aparentemente bonita relación, Antonio David y Marta Riesco han cortado. La periodista anunciaba la situación por redes sociales el pasado jueves con el siguiente mensaje: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche".

Pero la cosa no quedó ahí y es que, una dolida Marta no dudaba en señalar que la culpa de todo la tenía su hijastra, quien, según la periodista, habría causado problemas. "Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías", con esta afirmación señalaba que la ruptura habría sido culpa de la joven.

Además de lo anterior, la comunicadora madrileña también ha decidido lanzar varias pullas e indirectas a su ex, empleando siempre las redes sociales y, más concretamente sus stories de Instagram. Por último, ha querido compartir con todos sus seguidores una supuesta venganza que se parece mucho a lo que hizo Shakira con Piqué cuando rompieron.

Y es que, en una de sus últimas stories ha mostrado sus mensajes directos, donde habría enviado a Bizarrap un mensaje en el que le pedía colaborar. "Hola Bizarrap, estás libre para una sesioncilla?", escribía al productor, acompañando la captura de pantalla con una frase desafiante que rezaba "Sin miedo al éxito".

Viendo la situación parece difícil que Marta Riesco se convierta en la próxima Shakira, pero es posible que en los próximos meses saque algún tipo de tema parecido a la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.