Marta Riesco confirma la ruptura con Antonio David Flores y puya a Rocío Flores

"Rocío Flores, ya has conseguido lo que querías" La periodista ha confirmado la noticia a través de redes sociales

Mediaset podría tener la trama perfecta para sus programas del corazón, pero con motivo del veto generalizado a algunos personajes de la prensa rosa, no podrá tratarla. Hablo de la ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores, una de las parejas más polémicas de los últimos años y protagonista de muchísimas noticias desde que ambos comenzasen su relación allá por el año 2021. A pesar de que el noviazgo de confirmara a finales de aquel 2021, la pareja se conocería de bastante antes.

Ha sido la propia Marta Riesco quien ha confirmado la ruptura a través de una stories de Instagram: "quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores se ha terminado esta noche. Rocío, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Con esta última frase, la periodista deja bien claro que Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, no estaba nada contenta con la relación entre Marta y su padre.

Después de esta historia, el drama continuó con otra: "necesito para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que se que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de su vida".

Sin aclarar qué es lo que le ha pasado y por qué es el "peor momento" de su vida, Marta Riesco deja la puerta abierta a futuras entrevistas en las que revele la verdad tras su ruptura con Antonio David Flores.