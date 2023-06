Rumores de paternidad entre Marta López Álamo y Kiko Matamoros: Todo lo que se sabe

Ambos contrajeron matrimonio a principios de junio de 2023

A principios de junio de 2023, Marta López Álamo y Kiko Matamoros se dieron el 'sí, quiero' tras varios años de relación. Un momento muy esperado tanto por la pareja como por la prensa del corazón. De este evento tuvimos el placer de disfrutar de incontables fotografías, pero ahora, tenemos que hablar de sus planes de futuro. ¿Están pensando en ser padres? ¿Se quedará Marta embarazada antes o después?

La influencer y pareja de Kiko Matamoros, durante el día de ayer, comenzó a responder a algunas preguntas de sus fans a través de Instagram. Fue aquí donde adelantó que podría no estar pensando en ser madre por ahora: "me da rabia (aunque sé que no es con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad y si puede ser prontito mejor. Creo que es la pregunta que más se ha repetido".

Marta López Álamo también habló de todo lo bueno que tiene para ella Kiko Matamoros, su actual marido: "es carismático, inteligente, culto, cariñoso... Me pareció súper atractivo cuando lo conocí. Y cada vez más. Sus manos, su cuello y su espalda/hombros me encantan". Apoya la teoría de que si conociéramos de cerca al colaborador de Sálvame, comprenderíamos el amor que siente hacia él: "yo he tenido la suerte de poder hacerlo".

En cuanto al momento preferido para ella de su boda con Kiko, lo tiene muy claro: "los votos, alianzas con el nieto de Kiko y peticiones. Fue algo muy emotivo para ambos".