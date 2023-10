Marta Díaz se pronuncia sobre su ex novio, Sergio Reguilón, en su documental de Prime Video

"Ha sido un pilar muy importante para mi", asegura la influencer en La vida de Marta Díaz

Marta Díaz y Sergio Reguilón separaron sus caminos después de cuatro años de relación el pasado mes de julio. La ruptura fue muy mediática, pero ni la influencer ni el futbolista se habían pronunciado hasta el momento. No conocíamos los motivos que le llevaron a despedirse para siempre, pero sí sabíamos que ambos han borrado el contenido que tienen juntos en redes sociales.

Ahora, con la emisión de su documental La vida de Marta Díaz en Prime Video, la creadora de contenido ha explicado cómo se siente y cómo fue esa ruptura, eso sí, sin dar muchos detalles acerca de la misma: "a Sergio le diría muchas cosas...", empieza diciendo con la voz rota. "Que gracias, gracias por... Por todo", asegura la joven.

Y es que Marta Díaz recuerda con mucho cariño al que ha sido su pareja durante los últimos cuatro años: "me ha ayudado muchísimo y ha sido un importante muy, muy importante para mi y siempre lo va a ser".

Un día después de emitirse el documental por primera vez en Prime Video, ha sido Marta Díaz quien ha hablado en Instagram acerca de esta producción: "sólo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner, sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás, he dado todo de mí".