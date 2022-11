¿Quién es Mark Sansom y por qué ha revolucionado el sector de la hostelería?

Mark Sansom es el director creativo de The World's 50 Best Bar Describe su trabajo como "el mejor del mundo"

La figura de Mark Sansom es clave en el mundo de la hostelería, dado que ese personaje ha conseguido crear una lista con los mejores bares y restaurantes del mundo que ya es toda una referencia en el sector. Su marca The World's 50 Best Bar, de la que es director creativo, comenzó a funcionar en 2009, y gracias a más de 650 expertos recopila algunos de los locales más singulares y especiales de más de 200 países.

El País ha podido hablar con Mark Sansom, y este afortunado asegura que su trabajo es "el mejor del mundo". Eso sí, en un primer momento, "yo iba para jugador de rugby, pero tuve una lesión, por lo que cursé literatura inglesa y luego hice un máster en periodismo. Trabajé en el sector editorial y después para la revista Men’s Health. También fui editor de Food & Travel, que es la publicación dedicada al mundo de la gastronomía más grande del mundo, durante seis años".

La web de The World's 50 Best Bar describe a este evento anual como "la noche del año más prestigiosa y elegante de la industria de las bebidas, reuniendo a los mejores talentos de coctelería de todo el mundo". Es decir, si te apetece ir a los mejores bares del mundo, es momento de que tomes nota y no faltes a la cita: en este listado elaborado por Mark Sansom y sus asesores, se encuentran algunos de los locales estrella.