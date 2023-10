Mario Vaquerizo desata la polémica tras declararse a favor de la contaminación

El cantante de las Nancys es colaborador de 'TardeAR' El marido de Alaska sorprendió con su argumento en plató

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco para superar la crisis de audiencia.

Ana Rosa Quintana ha cogido el relevo de la franja vespertina con el programa 'TardeAR'. El formato cuenta con colaboradores reconocidos como Javier Sardà, Vicky Martín Berrocal o Mario Vaquerizo, entre otros.

En plató empezaron a hablar sobre el nivel de inglés que tienen los españoles, y comentaron que, según una encuesta, los húngaros lo hablan peor que los españoles. El marido de Alaska dio su opinión al respecto: "Yo creo que yo hablo peor (...) La barrera idiomática nos la ponemos nosotros mismos. Yo acabo de llegar de Nueva York, no sabía dónde estaba y simplemente diciendo 'Hello, ¿how are you?', llegué al sitio".

Mario Vaquerizo estuvo en Japón hace unos años, y explicó algunas anécdotas de su viaje: "Yo me fui como en 2014 y 2016 y todas las japonesas parecían Michael Jackson con las mascarillas puestas. ¡Qué rollo de metro! Eran proféticos ya en ese tiempo. Y encima me detuvieron por no llevar la mascarilla, bueno como aquí, pero era por una cuestión pública".

A esto, Carolina Ferre añadió que llevaban la mascarilla por la contaminación, a lo que el televisivo sorprendió a los colaboradores con su respuesta: "No, si yo estoy a favor de la contaminación".

Mario no dudó en argumentar su postura: "Es que no somos Heidi en el campo. Si no quieres tener contaminación… ¿Cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro a la Gran Vía? Pues en coche. Y como por Madrid central han quitado carriles, pues hay más atasco, más humo y más contaminación. No pasa nada. Estamos en el siglo XXI, para eso se inventó la revolución del vapor o la tecnológica, yo qué sé".

Tras esto, el colaborador se disculpó con Ana Rosa: "Perdóname jefa, reconduzca usted el tema". A lo que la presentadora se mostró sorprendida: "Esto no hay por dónde reconducirlo".