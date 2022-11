Mariah Carey da por terminado Halloween... ¡que comience la Navidad!

La reina de la Navidad calienta motores La cantante ha publicado un vídeo que ha emocionado a los fans

Todos conocemos el gran éxito de Mariah Carey, pues su pegadizo villancico se repite navidad tras navidad y se consagra como uno de los temas más escuchados durante los meses previos a la navidad.

Después de la celebración de la noche más terrorífica del año, Halloween, se da paso a los preparativos necesarios para la siguiente gran fiesta, la navidad. En este sentido Mariah Carey es un verdadero icono de estas fechas. "All I want for Christmas" es un exitazo desde hace varios años. Con la ocasión de la nueva temporada de Navidad de este año, Mariah Carey ha subido un vídeo a Twitter en el que aparece en dos escenas:

En la primera parte del vídeo la cantante aparece en blanco y negro con un atuendo y un escenario típico de Halloween. Posteriormente, da paso a una escena en la que se ve a la cantante vestida de rojo y celebrando alegremente la Navidad mientras canta subida en un reno.

La cantante aprovecha el tirón que tiene su canción estos meses del año y es consciente de que ya es todo un clásico de la navidad. El pistoletazo de salida para empezar a oír de manera constante la canción es, precisamente, el final de Halloween.