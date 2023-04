María Patiño revela la petición que Alessandro Lequio le ha hecho a Ana Obregón

Al parecer, tiene que ver con el bebé de Ana Lo ha desvelado la periodista María Patiño

Tras permanecer callado durante la mayor parte de una semana, Alessandro Lequio se ha vuelto a pronunciar acerca de la situación de Ana Obregón. Su reacción se ha debido a la reciente portada en la cual vemos a su exmujer junto a su nieta Ana Sandra, hija de su hijo Aless.

A pesar de ello, sus declaraciones sobre el apellido de la recién nacida han provocado dudas y María Patiño ha aclarado la posición de Alessandro en cuanto a Ana Obregón. El colaborador afirmaba en 'El programa de Ana Rosa' que quiere vivir la situación "en la intimidad más profunda". "No quiero compartirlo con nadie, mis amigos íntimos no me preguntan", afirma el ex de Obregón.

Dicho esto, hace poco pasó unos días en Galicia, donde tuvo que lidiar de nuevo con la prensa y a su vuelta aseguró que se sentía muy presionado: "Cada uno lleva el luto como puede y como quiere, nunca he dicho una sola palabra y es lo que voy a seguir haciendo porque sé que es lo que a él le gustaría. Por respeto a él". Según Alessandro, la niña se llamará Lequio y ha aclarado lo siguiente: "Tengo entendido que es nombre".

Dicho esto, María Patiño asegura que el colaborador "tiene conocimiento de todo". No sabe si entre él y su expareja hay una buena relación, pero ha dejado claro que Lequio le ha pedido lo siguiente a Ana: "Él le pidió a ella que le quitara del plano".