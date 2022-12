María Escoté "rompe" con Patricia Conde y asegura que no hubo drogas en MasterChef Celebrity

La modista tuvo muy buena relación con Patricia Conde durante la grabación del programa Ahora, según la diseñadora de moda ya no se habla con la presentadora

María Escoté fue una de las participantes más competitivas dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity, por ello alcanzó un puesto bastante elevado al quedar en tercera posición. Ahora ha querido aclarar cuál es su postura con respecto a la polémica que ha suscitado Patricia Conde en unas declaraciones para GTres.

De esta manera, Escoté ha querido aclarar que en el programa todos se lo pasaron muy bien y que guardan un buen recuerdo de su paso por los fogones del programa. También ha querido asegurar que ella no vio drogas durante el rodaje y que tampoco le interesaba el tema así que no es algo a lo que le prestara atención.

Además, la prestigiosa modista que participó en esta edición del reality asegura que ya no mantiene contacto con Patricia Conde: "Yo durante el programa tuve muy buena relación con Patricia. De hecho, mientras se ha estado emitiendo hemos tenido muy buena relación. Esto ha sido así hasta el final, cuando ella se ha sentido de esta manera y ya no tengo relación con ella. No sé lo que le ha pasado y como tampoco ha acabado de explicarlo..."

María Escoté participa como jurado de "Maestros de la Costura" un formato de Shine Iberia (creadores también de MasterChef) en el que se sigue prácticamente el mismo esquema que en este concurso pero con aspirantes a convertirse en modistas.