Marcos Llorente desata la polémica en redes sociales tras negar que el sol provoque cáncer de piel

Tras irse de vacaciones a Hawái el futbolista Marcos Llorente, del Atlético de Madrid ha generado un gran revuelo en redes sociales por sus comentarios acerca del cáncer de piel. Y es que, en un reciente post de Instagram, en el que afirmaba que toma el sol desde las 10:00 hasta las 14:00 horas sin crema solar ni gafas protectoras le llovieron muchas críticas.

El futbolista, lejos de aceptar los consejos ha decidido contestar con un comentario que ha generado aún más enfados. “Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes”, afirmaba Llorente en la sección de comentarios de su publicación. A raíz de esta respuesta, no ha tardado en recibir nuevas críticas tanto de usuarios anónimos como expertos en salud.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha reaccionado a la polémica con el siguiente comentario: “Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive”.

Indicando así lo surrealista que le parece que Llorente haga semejantes afirmaciones. Y es que, tal y como han señalado algunos comentarios, la relación entre el sol y la aparición del cáncer de piel es una evidencia científica.

Lejos de recular, Llorente ha continuado contestando con comentarios similares, negando de nuevo la conexión del sol con el cáncer. Esta vez, citaba las declaraciones de otra cuenta de Instagram, lanuticionadora, que afirmaba lo siguiente: “El sol no es el problema, es la relación que tenemos con él, la alimentación y la luz artificial. A ciertas industrias les interesa que no sepas eso”.