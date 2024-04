Manuela Carmena da su opinión sobre el mundo de pareja: "La monogamia es absurda"

Marina Rivers, una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país, compagina sus vídeos en redes sociales con un nuevo proyecto en Podimo. La influencer española ha comenzado un podcast semanal en el que cuenta con la compañía de un invitado mediático. En esta ocasión, la invitada al programa ha sido Manuela Carmena.

La ex alcaldesa de Madrid ha acompañado a Rivers para discutir sobre algunos temas universales, como el sexo y el amor. De hecho, Carmena no se ha cortado en dar su opinión sobre este último: "A todos nos puede gustar una persona que no es tu pareja. Eso es inevitable, no depende de ti. Y cuando todas esas cosas se entienden y se hablan yo creo que es más lógico que haya un mundo con muchísimo cariño, mucha dedicación, pero también aceptar que somos libres".

La reflexión de la política ha sido acompañada por Rivers, que apuntaba que conocía mucha gente que "es muy tradicional" y que "es monogamia o bala".

Ha sido al mencionar este término, cuando Carmena ha reflexionado sobre el asunto. "¿Cuánto de monogamia? ¿Tú no puedes dar una caricia a alguien que no sea tu pareja? Me parece que no se puede ser tan cerrados. Creo que la monogamia en el sentido de que no puedas tener ninguna implicación diferente a una persona que no sea tu pareja es absurda".

Finalmente, además del amor, Manuela Carmena ha hablado sobre el sexo, especialmente sobre la figura femenina, diciendo que "nos hemos creído que la mujer tiene que fingir en el sexo si no disfruta".

Además, también ha querido reivindicar la importancia de la masturbación, puesto que "saber dónde está lo que provoca esa descarga maravillosa que es el orgasmo".