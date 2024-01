Manu Guix estalla contra los espectadores de 'OT 2023': "No podéis ser más tóxicos"

Manu Guix se ha posicionado frente a la nueva polémica de 'Operación Triunfo 2023'. El director musical del concurso de Amazon Prime Video, ha respondido a las críticas de los espectadores que le acusan de tener preferencias entre los concursantes. Agotado de los rumores, el músico ha estallado contra los usuarios categorizándolos como "tóxicos".

Todo comenzó cuando una tuitera señaló al profesor por bajarle un tono a la canción que tendrán que defender el dueto formado por Lucas y Bea en la próxima gala. "Has visto cómo ha gustado lo espectacular que les quedaba en el tono original y no iban a poder a nominar a Lucas como tenían pensado", escribía la espectadora.

Molesto con el comentario, el músico ha decidido contestarle: "Bueno, basta. Ya no puedo más ¿En serio crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas o al que sea? He bajado medio tono al tema. Consensuado con Lucas, Bea y Pablo Lluch. Mi único interés es que estén cómodos y que queden lo mejor posible", escribía Manu Guix en su perfil.

"Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca, demuestra que, por una parte, no me conocéis en absoluto, y que no tenéis ni idea de cómo va este concurso", expresaba en su contestación.

Además, Guix se ha encargado de recordar que el jurado es quien nomina "libremente y sin coacción". "Si vuestra manera de apoyar a vuestros favoritos es inventándoos mierdas de quienes solo les queremos ayudar, flaco favor estáis haciéndoles. No podéis ser más tóxicos", añadía el director musical con cierta rabia.

"A mí me la pela quién gane, quién llegue a la final y quién se vaya el lunes", escribía finalmente para cerrar su comunicado, dejando claro que su única prioridad "es que estén a gusto" en la Academia. Estas últimas palabras han tenido el apoyo de Noemí Galera, que añadía que "la paciencia que tenemos no es infinita".