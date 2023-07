El Maestro Joao desvela a quién votará en las elecciones generales 2023

El próximo domingo 23 de julio se celebrarán las Elecciones Generales en España El vidente ha confesado a quién votará

Se acerca el momento. El próximo domingo 23 de julio se celebrarán las Elecciones Generales en España y se conocerá al nuevo presidente del Gobierno. Aunque estaba previsto que se llevaran a cabo a finales de año, Pedro Sánchez adelantó la fecha.

Hay varios celebrities y videntes que se han pronunciado sobre qué partido ganará las elecciones y a cuál votarán. Uno de ellos es el Maestro Joao, conocido por anunciar sus pronósticos sobre acontecimientos importantes.

El astrólogo fue invitado a 'Cuatro al día' e hizo varias declaraciones sobre las elecciones. Habló de algunos representantes de partidos como Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal. No solamente eso, y es que se arriesgó a desvelar qué político ganará.

El Maestro Joao anunció el pasado 21 de julio a través de las redes sociales a qué político votaría y dio algunos argumentos: "He vivido sin libertad, he luchado contra la opresion y ya no quiero volver a ello, por eso, por los que vienen, para que no pasen por lo que yo pase".

He vivido sin libertad, he luchado contra la opresion y ya no quiero volver a ello, por eso, por los que vienen, para que no pasen por lo que yo pase: Vota democracia! Yo doy la cara, dala tu en las urnas, vota @PSOE @sanchezcastejon — Maestro Joao (@maestro_joao) July 21, 2023

El astrólogo dejó claro a todos sus seguidores que votará al líder del PSOE Pedro Sánchez, y les animó a hacerlo: "Vota democracia! Yo doy la cara, dala tu en las urnas, vota PSOE".