La madre de Piqué, devastada: Shakira no deja a sus hijos que la llamen "Abuela"

Shakira no dejaría a sus hijos que la llamaran "Abuela" Montserrat Bernabéu estaría atravesando un momento muy delicado en su vida debido a esta cuestión

Montserrat Bernabéu, la madre de Gerard Piqué, estaría seriamente afectada por la ruptura de la relación de Gerard Piqué con Shakira.

De acuerdo con "Lecturas", la doctora estaría "hundida" por la traumática separación que ha vivido la expareja. La relación se ha tensado tanto que incluso Shakira habría pedido a sus hijos que no la llamen abuela. De acuerdo con este medio, los padres de Piqué siempre habían remado en favor de que la relación pudiera compaginar su vida profesional con la personal hasta el punto de que sus nietos pasaban bastante tiempo en su casa, ya fuera haciendo los deberes o pasando tiempo con la familia. Por ello, el hecho de que ahora no la llamen abuela le habría afectado muy seriamente.

No podemos olvidar que en la última canción de Shakira con Bizarrap, la cantante de Barranquilla le dedica un pequeño verso a su antigua suegra: "Me dejaste a la suegra de vecina", algo que viene a mostrar que su relación no sería del todo buena después del divorcio.

La relación entre ambas nunca ha sido especialmente buena. Hace mucho tiempo se filtró un vídeo en el que Bernabéu reprendía duramente a Shakira por algún motivo totalmente desconocido. En cualquier caso, parece que la ruptura le estaría haciendo bastante mella.