El agresivo mensaje de la madre de Achraf contra Hiba Abouk: "Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer",

Saida no sabía que su hijo había puesto su patrimonio a nombre de ella, pero lo respalda Ha defendido las acciones de su hijo Achraf

Recientemente, el mundo del conocido Achraf Hakimi se ha puesto del revés, tras ser imputado por una presunta violación a una mujer de 24 años. La noticia tuvo lugar cuando su mujer, Hiba Abouk, estaba de viaje en Dubái con sus hijos y tras enterarse de lo sucedido decidió divorciarse de él.

La actriz comunicó su decidió mediante el siguiente mensaje: “Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio. Quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”.

Dicho esto, los aparentes planes de divorcio de la actriz podrían tener consecuencias nefastas para el patrimonio de Hakimi. Esto se debe a que pretendía hacerse con la mitad de los bienes del futbolista, debido a que no hicieron separación de bienes. A pesar de ello, no pudo llevar a cabo el proceso, ya que Achraf habría puesto todo su patrimonio a nombre de su madre, Saida.

La mujer desconocía las acciones de su hijo y se ha mostrado sorprendida, pero respalda sus acciones. “Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero… ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, afirmaba. Así, parece que el futbolista podría haberse librado de este problema financiero con un movimiento muy astuto.