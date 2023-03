La madre de Dani Alves: "Los traidores de Judas me lo quitaron"

Mediante su cuenta personal de Instagram, Lucía Alves ha mostrado sus sentimientos y emociones a sus seguidores en esta etapa de su vida Su hijo fue denunciado por una presunta agresión sexual la madrugada del viernes 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona

Dani Alves sigue en prisión provisional hasta que se celebre el juicio después de que la sección tercera de la Audiencia de Barcelona le dió la razón a la defensa del víctima sobre el recurso que presentó hace unos días la defensa del jugador. Durante estos últimos días y semanas varias personas cercanas al defensor brasileño han realizado varias declaraciones al respecto, la última de ellas su madre Lucía, que sigue confiando en que lograrán la victoria en el caso en el que su hijo fue denunciado por una presunta agresión sexual la madrugada del viernes 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Mediante su cuenta personal de Instagram, su madre Lucía Alves ha mostrado sus sentimientos y emociones a sus seguidores en esta etapa de su vida en la que su hijo afronta una denuncia por agresión sexual: "Mi familia, mi vida, los amo hasta el infinito. Es más allá de lo que Dios ha unido, nadie puede separar" comenzó a escribir Lucía.

"Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria" comunicó la madre del futbolista brasileño. "Amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidarán de ustedes en tres días" expresó Lucía.

“Su dominio no tiene fin. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones”, se remitió la madre de Dani Alves a ‘Daniel 6:27′, en su último post de Instagram.Poco después de que se hicieran virales las palabras de su madre, Lucía decidió privar su cuenta de Instagram, ante el ruido que se estaba generando alrededor.