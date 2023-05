La madre de Cristiano Ronaldo anuncia medidas legales tras las acusaciones recibidas: "No me rendiré"

Un medio de comunicación acusó a Dolores Aveiro de hacer brujería contra la influencer Según informó 'Correio da Manha', la madre de Cristiano sería la responsable de la crisis en la pareja

Hace unos meses corrían los rumores de que la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pendía de un hilo. La modelo desmintió esas noticias a través de las redes sociales, pero todavía hay noticias de que la relación no va tan bien como parece.

Hace unos días, el diario portugués 'Correio da Manha' acusó a Dolores Aveiro de tener una mala relación con la influencer, además de utilizar la brujería para que su hijo rompa con Georgina.

La madre de Cristiano Ronaldo no se ha quedado callada y ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que comenta que tomará acciones legales contra las acusaciones: "Llegaré hasta las últimas consecuencias no solo para protegerme a mí y a los míos, sino que también probaré que las fuentes, palabras y escritos publicados hasta ahora fueron meramente maliciosos y sin fundamento alguno".

Además, Dolores Aveiro añadió que deberían de pensar las cosas antes de escribirlas: "Pongan especial atención a lo que se dice y se escribe, hay ofensas gratuitas después de este tipo de noticias que duelen y nos dejan con las manos atadas cuando se trata de la nuestro bien más preciado que es la familia".

La madre de Cristiano también ha tenido palabras para agradecer el apoyo recibido: "Agradezco a los que me siguen y me respetan (…) Mis nietos, algunos de ellos, ya leen y escuchan a la gente y las críticas. Y por eso mismo, no me rendiré hasta que este periódico pruebe todo lo que se escribió hoy".