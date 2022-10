Luján Argüelles se sincera como nunca antes

La presentadora de 'A quién le gusta mi follower' habla con la revista Lecturas Asegura que se sintió "un despojo humano"

Luján Argüelles viene de triunfar en Netflix con su programa ¿A quién le gusta mi follower?, una puesta a punto de su clásico ¿Quién quiere casarse con mi hijo? con la que varios jóvenes intentaron encontrar el amor confiando en la intuición. Con motivo de este éxito y de la publicación del libro Aprendiendo de nuevo a vivir, Luján ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que cuenta el lado oscuro de su mejor época televisiva.

En la década de 2010, Luján Argüelles se convirtió en una de las presentadoras con mayores triunfos de la televisión. Pero ahora explica en una charla con el citado medio que en aquel momento, no se encontraba bien: al recibir críticas por saltar de la información al entretenimiento, "permitió que me afectara, pero para mí ya no existen los dogmas".

Eso sí, asegura que sufrió el síndrome del impostor: "piensas que los demás tienen razón, que lo que piensa la mayoría es lo lícito, que las limitaciones te las ponen fuera. Pero no, las limitaciones te las pones tú. Y los problemas son grandes regalos que la vida te pone para que sigas creciendo".

Por suerte, Luján Argüelles ha cambiado por completo y ahora vive el éxito de ¿A quién le gusta mi follower? desde otra perspectiva: "vivimos en la cultura del éxito, y si no lo tienes, invéntatelo para estar de nuevo en la rueda del trabajo. Pero ahora me niego".