Luis Lorenzo desmiente las acusaciones de maltrato a su tía en 'Así es la vida'

El actor ha sido acusado de esta conducta por una exempleada

En una entrevista exclusiva para Así es la vida, Luis Lorenzo rompe su silencio tras la confirmación de que su tía Isabel no fue envenenada. Sin embargo, una de las cuidadoras ha hablado en el programa En boca de todos, afirmando que la fallecida estaba en estado de "abandono".

Según la exempleada, "Ellos me mandaban a hacer la limpieza a fondo de la casa y se molestaban mucho si yo bañaba a la señora o la cuidaba. La señora Isabel me contó que su sobrina la había secuestrado, que la trajo con mentiras y que no la dejaba regresar, ella quería contactar con sus hermanos, ella usó mi móvil y por eso Arancha me regañó mucho. La señora hacía sus necesidades en el garaje porque Arancha no le permitía usar el baño de la casa, así que tenía que bajarse al sótano, la señora le tenía miedo, cada vez que yo me iba cuando regresaba le veía heridas en la frente, moratones en las rodillas".

Ante estas acusaciones, Luis Lorenzo no duda en responder: "Para mí vuelve a ser parte del bizarrismo. Quieren sus tres minutos de gloria. Esta señora no ha podido demostrar nada. Hoy, jurídicamente, no existe nada contra nosotros. Isabel tenía problemas con los nervios motores, tenía siete patologías diferentes y hay tres asistencias de cuando se ha caído estando con nosotros".

Además, Luis Lorenzo afirma que su tía Isabel acudió al servicio médico más de 12 veces y subraya: "Lo primero que hacen allí es comprobar si una persona ha sufrido maltrato". Con estas afirmaciones ha querido desmentir lo sucedido y dejar claro que éste no ha sido el caso.