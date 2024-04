Lucas, de 'Andy y Lucas' se sincera: "Si me preguntan si esta es mi última gira, yo digo que sí"

Andy y Lucas son una de las parejas artísticas más populares de España que cuentan con canciones tan icónicas como 'Son de amores' o 'Tanto la quería', que han acompañado a un gran número de generaciones.

La historia de Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez empezó en el instituto, cuando decidieron formar un cuarteto. Más tarde, en el año 2003, decidieron editar su primer álbum como dúo y fue un éxito total.

Tras 20 años en los escenarios, los músicos informaron su disolución en noviembre de 2023 y anunciaron su última gira 'Nuestros últimos acordes'.

En una entrevista exclusiva a Lucas de SPORT, ha asegurado que se encuentra "fuerte, con ganas de empezar la gira y de estar en contacto con el público". Además, ha explicado que se encuentra bien tras seguir una dieta y bajar peso: "Me estoy aguantando de comer cosas que no tenía que comer y refrescos, y la verdad que me encuentro mucho mejor".

¿De qué manera tomaste la decisión de retirarte?

Yo nunca he querido dejar Andy y Lucas, pero las circunstancias han sido estas. Tenía la tensión por las nubes, hay una válvula del corazón que no está bombeando como tiene que bombear y he tenido que hacer un parón. No tanto por los conciertos, sino por mi vida del teléfono, porque era criminal. Desde por la mañana hasta la noche y me faltaban horas.

Andy me entendió perfectamente

¿Cómo le comentaste a Andy que necesitabas un descanso?

Lo comenté de una forma muy natural. Vamos, como somos. Somos familia y hermanos como aquel que dice y Andy lo entendió perfectamente. Él me apoyó en todo momento. Yo le estoy muy agradecido por el apoyo que siempre me da y por confiar en mí.

Andy y Lucas / Andy y Lucas

¿Qué significa Andy para ti?

Sin ser sangre mía es como si fuera mi hermano. Le conozco desde primero de EGB y somos del mismo barrio. ¿Qué en algún momento de la carrera hemos debatido? Por supuesto, más de las imaginadas. Como puede hacer cualquiera en sus relaciones, pero no ha pasado de ahí.

Echaré de menos el escenario

¿Qué crees que es lo que más vas a echar de menos al retirarte?

El escenario, porque verdaderamente al músico lo que le gusta, pienso yo, es el directo, el salir al escenario y estar con el público.

En dos semanas empezáis la última gira, ¿cómo afrontas esta situación?

Estoy muy motivado porque la respuesta del público ha sido maravillosa. Empezamos en Cádiz, nuestra tierra y se vendieron dos sesiones en un minuto y medio. Al fin de semana siguiente hacemos en Barcelona y el 26 quedan muy pocas entradas por venderse, y el 27 lo tenemos agotado completo.

¿Qué sientes al colgar el cartel de soldout?

Lo que recibimos es cariño. Eso demuestra que algo bueno hemos hecho. Pienso que hemos dejado un legado muy bonito. En Spotify seguimos teniendo casi 2 millones de oyentes mensuales sin tener la publicidad que teníamos antes. Eso significa que hemos marcado unas cuantas generaciones.

¿Hay alguna novedad en los próximos conciertos que se pueda contar?

La novedad más clara es que vamos a repasar todos los éxitos de nuestra carrera. Le vamos a dar al público lo que quiere. No se nos va a olvidar ninguna. Hemos cogido desde el primer disco hasta el último y hemos metido todas las canciones que creemos que tienen que estar y eso teletransportará al que vaya a años pasados a donde estaba en ese momento.

Vamos con un escenario que sobrepasa los límites. La mayoría de la gira la estoy haciendo yo y no estoy escatimando en pirotecnia, en altura de escenario, en músicos. Va a ser un espectáculo bastante redondo.

Andy y Lucas / Andy y Lucas

¿De todas las canciones que tenéis, ¿cuál es el tema que más te gusta?

La de ‘Por ella’ me encanta. No es porque me llame la atención, sino, porque me gusta en sí. El cómo está hecha, me gusta el ritmo que lleva y demás. Pero también ‘Tanto la quería’ es un himno. Es un clásico de los clásicos igual que ‘Son de amores’.

A partir de enero de 2025 haréis una gira de conciertos por Europa y Latino América, ¿cómo esperas que sea esa acogida fuera de España?

Vamos a ver cómo va a ser porque estuvimos en Frankfurt y Bruselas, y al haber tanto latino y español joven por ahí que está trabajando, siempre responden cuando viene un artista español. Yo creo que no va a ser menos en esta ocasión. Yo creo que haciendo las cosas bien, el público va a responder.

¿Tienes ganas de subirte a un escenario fuera de España? ¿Hay alguna ciudad o algún país que tengas más ganas de dar un concierto?

Me llama mucho Berlín, me hace mucho entusiasmo. Es como cuando cantamos en Boston, que Andy y Lucas no pega, pero me parece curioso y es como dar un golpe en la mesa.

Sin el público no somos nadie

¿Cómo llevas ser una persona conocida y estar constantemente bajo el ojo del público?

Llega un momento que uno se moldea y sabe bastante bien situarse en la calle y demás. Ambos intentamos hacerlo con mucha naturalidad e intentar atender a todas las personas que se nos acercan porque sin el público no somos nadie.

A lo largo de estos años ha habido mucha gente que no se aclaraba sobre quién era Andy y quién era Lucas. ¿Os siguen confundiendo a día de hoy?

Me suelo confundir hasta yo ya. Nos confunden muchísimo, es algo para llevarlo a ‘Cuarto Milenio’ porque me presento y digo ‘Soy Lucas’, y a los dos minutos no sé qué le pasa a esa persona que me dice ‘Hasta luego, Andy’. Es el dilema de España.

¿Cómo crees que ha evolucionado la música en los últimos años?

Nosotros veníamos del mundo del CD, pero es verdad que ahora el escaparate es más amplio. Tengo la sensación de que cualquiera puede cantar y de que la tecnología ayuda mucho a que suene mejor o peor, pero luego está el directo

Pero estoy muy centrado en lo mío y no le presto mucha atención a lo de fuera. Ahora hay mucha variedad y las modas pasan de mes a mes, lo de hace cinco meses se ha olvidado y siempre hay nuevos, y no acabas de conectar con el artista.

Todo lo que hemos vivido ha sido muchísimo más de lo que habíamos soñado

¿Piensas que ya has cumplido tus sueños en la industria de la música o todavía queda alguno por cumplir?

Yo creo que siempre queda algo por cumplir, lo que pasa que no queda bonito que uno se queje después de todo lo que ha vivido. Todo lo que venga, bienvenido sea, y si en un futuro uno se va recuperando y nos apetece volver, lo haremos sin dar explicaciones a nadie. Todo lo que hemos vivido ha sido muchísimo más de lo que habíamos soñado.

¿Crees que en algún momento podríais volver?

Todo depende de estar ahora tranquilo y hay que ir partido a partido como dice Simeone. No quiero adelantarme a nada porque nunca se sabe, pero si algún día noto que con el tratamiento que me están dando y a lo mejor algún día le digo a Andy ‘¿te apetece que volvamos?’ porque me gusta esto. Volveríamos sin ningún reparo, lo haríamos gustosamente. Pero en principio vamos a hacer esta gira y si me preguntan si esta es mi última gira, yo digo que sí.