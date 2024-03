Lola Ortiz de 'Supervivientes' denuncia a su expareja tras una pelea: "Acabó en el suelo"

Lola Ortiz, conocida por su participación en 'Mujeres Y Hombres Y Viceversa' y 'Supervivientes', ha presentado una denuncia tras vivir una violenta discusión con su expareja en Gran Canaria.

Según relata su amiga, Amor Romeira, la situación escaló al punto que Lola terminó en el suelo. La respuesta de las autoridades en dos comisarías diferentes fue sorprendente, ya que se le negó la posibilidad de presentar la denuncia en ambas ocasiones, dejándola aterrada y sin protección. Finalmente, el sábado por la mañana, Ortiz regresó a la Policía para formalizar la denuncia y enfrentar la situación.

El conflicto ha desatado críticas hacia las autoridades por no activar ningún protocolo de seguridad para proteger a Ortiz. Amor Romeira denunció públicamente la falta de apoyo, señalando que "no entiende por qué no se activó ningún protocolo para defender a Lola". La colaboradora expresó su solidaridad y respaldo a Lola Ortiz en este momento difícil.

Lola Ortiz, quien ya había enfrentado el dolor de perder a su pareja Luis Ojeda en 2021, se encontraba compartiendo mensajes de empoderamiento en redes sociales días antes del incidente.

La joven, coronada como la primera Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2023, se ha alejado del foco mediático y actualmente compagina su trabajo como modelo con sus estudios. La incógnita persiste sobre si podría sumarse a la próxima edición especial All Stars de 'Supervivientes' que celebrará los 20 años del programa.

La situación vivida por Lola Ortiz, tras la violenta discusión con su expareja, resalta la importancia de abordar adecuadamente los casos de violencia de género y de garantizar la seguridad de las personas afectadas. Las críticas hacia las autoridades ponen de manifiesto la necesidad de una respuesta más efectiva en situaciones de emergencia como esta.