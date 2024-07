Una experta en lenguaje corporal desvela la verdad sobre el estado de Kate Middleton tras su aparición en Wimbledon

Durante los últimos meses la familia real británica ha estado en el centro de la atención mediática debido al reciente diagnóstico de cáncer de Kate Middleton. Y es que, el secretismo de la realeza inglesa ha generado muchas dudas e incógnitas sobre el verdadero estado de salud de Middleton.

Dicho esto, la princesa de Gales reapareció públicamente en la reciente final de Wimbledon, acompañada por su hija Charlotte.

A pesar de todos los rumores acerca del estado de Middleton cuando llegó al evento parecía energética y rebosante de alegría. A lo largo del evento saludó varias veces a la audiencia y se la pudo ver entre el público. Sin embargo, una experta del medio ‘The Mirror’ ha analizado cada uno de sus gestos par determinar cuánto de verdad había en su apariencia feliz y enérgica.

"Kate rezumaba confianza saludando a los fanáticos que gritaban desde la pasarela. Su saludo estaba lleno de alegría y un poco de sorpresa después de que Charlotte la imitara una vez que su madre se había dado vuelta para darle un pequeño codazo", señaló la experta en su análisis.

Sin embargo, Judi James también ha señalado que hubo un par de momentos complicados, en los que la princesa de Gales hizo gestos que indicaban que trataba de tranquilizarse cuando la atención estaba puesta sobre ella.

"La gesticulación de Kate parecía animada pero hubo un par de momentos en los que se alisó y tocó el pelo de manera innecesaria, lo que significaría una muestra de querer tener seguridad en sí misma.

Este gesto de autoconfianza hace ver que está bien pero no en su mejor momento", así, James dejaba claro que a pesar de la apariencia alegre de Middleton, parece que aún no se ha recuperado del todo. Dicho esto, la casa real aún no se ha vuelto a pronunciar sobre su estado de salud, por lo que no podemos saber con exactitud cómo se encuentra.