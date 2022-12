¿Qué le ocurrió a Omar Montes en Qatar? Así fue su huida de incógnito

"Me he podido escapar", asegura Omar Montes La situación se tornó turbia tras decir "viva el amor libre" en Qatar

"¡Viva España! ¡Y viva el amor libre! ¡Vivan las mujeres! ¡Que cada uno se vaya con quién le de la gana!". Este fue el mensaje que lanzó Omar Montes en el FIFA Fan Fest del Mundial de Qatar 2022, un país que no respeta los derechos humanos más básicos y que ha complicado muchísimo la estancia del cantante español desde entonces.

Ahora, una vez ha conseguido regresar a España, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que le esperaban a su vuelta, no sin antes decir que se entraba cansado por la pesadilla que acababa de vivir en Doha: "no tengo muchas ganas de hablar después de la muerte que me han dado", aseguró Omar Montes a los reporteros, añadiendo que ha estado encerrado en un almacén durante más de 3 horas para preservar su integridad.

Omar ha dicho que en ningún momento quería ofender a nadie: "no me esperaba todo esto ni el lío tan grande que ha pasado". Si bien no tiene ningún problema con el hotel en el que se hospedó, sobre todo porque un trabajador les ayudó a él y a su equipo con todo lo necesario, sí que se queja de que le comunicaron que "habían ido unos muchachos raros preguntando por nosotros". Ahí comenzó el miedo, dado que acabó volviendo al hotel, y antes de subir a la habitación, su empleado de confianza le llevó "a un almacén, dos o tres horas, y me dijo que hasta que no viniera el transfer no saliera de ahí, ya que no podía asegurar nuestro bienestar".

El discurso de Omar en el concierto de Qatar que puede hacer que nos vayamos presos pic.twitter.com/tk6iiefyTP — ceciarmy (@ceciarmy) 30 de noviembre de 2022

Finalmente, abandonó el recinto hotelero con la capucha puesta: "como allí al final no soy tan conocido, pude pasar y me he podido escapar", ha terminado de relatar el popular artista de música urbana.