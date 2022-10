Laura Escanes habla sobre su supuesta relación con Míster Jägger: "Estoy agotada"

Ayer salió el rumor que relacionaba la influencer con el famoso youtuber Por el momento ella ha afirmado que no está con ningún otro hombre

Ayer salió una noticia que según la revista Lecturas era confirmada por Laura Escanes: Tras su ruptura con Risto Mejide, la 'influencer' ya tenía una nueva pareja, ni nada más ni nada menos Míster Jägger, un apuesto 'youtuber', amigo de Ibai LLanos, de 27 años de edad que se hizo aún más famoso tras vencer a David Bustamante en 'La Velada del Año 2".

Para conocer más datos sobre esta noticia, el periódico La Razón se ha puesto en contacto con Laura Escanes para felicitarla y para intentar obtener las primeras declaraciones de la 'influencer', pero sus declaraciones no han sido precisamente las que se esperaban, ni mucho menos pues Laura les ha dicho: "No tengo pareja, pero prefiero no dar declaraciones ni entrar en este juego. Estoy agotada".

Con estas palabras, Laura Escanes confirmaba que no mantiene una relación amorosa con Míster Jägger, pero sí es bien cierto que ambos se conocen, que son buenos amigos, y también podría ser que exista o haya existido algo más entre estos dos jóvenes.

Para los que no sepáis aún quién es Mr. Jägger, y al contrario de lo que podáis pensar por su nombre artístico, es un 'streamer' español de nombre Alberto Redondo, de 1,87 metros y 90 kilos de peso que hace mucho deporte y al que le gusta cuidarse. Podéis conocerlo más a fondo en este artículo.