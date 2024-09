Laura Escanes comparte su tristeza tras despedirse de su hija debido a la custodia compartida

La modelo e influencer Laura Escanes ha compartido durante los últimos días en sus redes sociales su tristeza al tener que despedirse de su hija Roma. El motivo: la custodia compartida junto a su ex-pareja, Risto Mejide, quien es el padre de la pequeña de casi 5 años.

En su publicación de Instagram compartió un mensaje relativamente extenso donde asegura estar triste por tener que despedirse de su hija y que eso es "lo peor de tener una custodia compartida". La pequeña ha pasado las últimas dos semanas junto a su madre, y ahora le toca estar aproximadamente una semana con Risto.

"Hoy es un día triste porque después de un poco más de 15 días, me despido de Romita (aunque esta vez es solo una semana y ya volvemos a la realidad) pero los momentos de despedida es lo peor de tener una custodia compartida" compartió en una historia de Instagram. "Esta tarde me voy a Barcelona, porque me esperan unos días intensos de trabajo allí, así que espero que se me haga más liviano" concluyó la influencer.

Roma nació en 2019 y desde entonces el vínculo con Laura Escanes se ha fortalecido más y más, algo que la modelo deja ver en publicaciones en redes sociales. Publicaciones donde se ve a una Roma muy unida a su madre y que va adoptando cada vez más gustos y estilos de vida y outfits de Laura.