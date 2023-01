Lali Espósito, sobre su actuación en la final del Mundial: “Pensé seriamente en cantar desnuda”

"Pensé seriamente en cantar desnuda", asegura la joven La artista cantó el himno de Argentina en la final de la Copa del Mundo

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más reconocidas a nivel mundial, pero el foco mediático se ha situado sobre ella por razones nada agradables: fue la encargada de cantar el himno de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, una competición en la que esta selección se enfrentó a Francia y que ganó ante todo pronóstico. Pero la Copa del Mundo está empañada en esta ocasión por un país organizador que no respeta los derechos humanos.

Si sois fieles espectadores de El Hormiguero, sabréis que Lali Espósito es habitual colaboradora del formato, pero en su última emisión actuó como invitada junto a Miguel Ángel Silvestre para promocionar la tercera y última temporada de Sky Rojo, que llega a Netflix el próximo 13 de enero. ¿Qué ha dicho la cantante acerca de su polémica participación en el Mundial de Qatar 2022?

"Mi representante me dijo que querían que cantara el himno en la final del Mundial y yo me puse a llorar y dije que no podía hacerlo. Entonces, yo estaba con un grupo de amigos y me empezaron a decir que era la mujer que iba a cantar el himno en la final del Mundial y que podía hacerlo, pero yo sentía que no podía, que no tenía talento y no merecía esa oportunidad", expresó Lali Espósito sin mencionar la polémica.

Tuvo problemas por el vestuario: "todo me quedaba mal y pensé seriamente en cantar desnuda con la bandear de Argentina porque no tenía vestido". Finalmente, cogió las fuerzas y la valentía necesarias para actuar en el Mundial de Qatar 2022 y su versión estuvo genial.