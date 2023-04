Lali Espósito aclara los rumores sobre su romance con Lola Índigo: "Me estuve besando..."

La artista argentina ha dado detalles de la noche en la 'Bresh' Hace unas semanas saltó el rumor de que las artistas podrían tener un romance

Hace unas semanas salió a la luz algunos rumores de que Lali Espósito y Lola Índigo podrían tener un romance. Todo empezó por el tema 'N5' de la artista argentina, que explica que dos mujeres salieron a bailar, y después se fueron juntas.

Las dos cantantes se vieron en la 'Bresh', una fiesta a la que asisten famosos. En algunas fotografías se les ve muy unidas, y los seguidores pensaron que podrían haberse besado. Todo siguió por la indirecta del tema "M.A." de Lola: "Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Me cogió en la Bresh y a mí me puso salvaje".

Ahora, la cantante argentina ha querido aclarar estos rumores: "De cierta manera sí es para ella. Es una historia larga, por eso digo que de cierta manera sí. Es una de mis personas favoritas", comentó.

Además, explicó que iba a "arruinar la fantasía a mucha gente": "Es verdad que me estuve besando con una rubia, pero no es Lola. No me besé nunca con Lola. La amo. ¿Le daría un beso? También, pero no es Lola, es otra", confesó.

Lali Espósito comentó que estaban juntas en el estudio y dijeron que tenían que hacer un tema, ya que son dos artistas similares. También aseguró que tiene que hacer una canción con la cantante española: "Hacerla con Lola para reírnos de lo que se había dicho esas semanas, cuando habíamos estado juntas en la Bresh".