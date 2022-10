L-Gante confirma su relación con Wanda Nara: esto es lo que opina de Icardi

El cantante apareció con ella en la cama en un videoclip L-Gante es un artista bastante reconocido en su ámbito

Ya es oficial, Wanda Nara, ex del futbolista del PSG, Mauro Icardi, está saliendo oficialmente con el cantante argentino L-Gante. El artista lo ha reconocido y oficializado a través del medio "Los Ángeles de la mañana" donde ha ofrecido una extensa entrevista sobre su vida en general. Ya se les ha visto en varias fotos en actitud realmente romántica, mientras que paralelamente apareció en el videoclip del cantante generando una gran polémica ya que ambos salían muy juntos en la cama.

L-Gante ha roto su silencio y ha decidido explicar cómo se conocieron: "Éramos dos personas que no se conocían y se fueron conociendo con el tiempo" explicaba asegurando que no tenían contacto anteriormente. Sin embargo con la canción en la que aparecía Wanda Nara su relación comenzó a estrecharse cada vez más hasta acabar totalmente enamorado de ella "Me enamoré del corazón y del alma. Esa sería la forma buena. Sin interés" aseguraba L-Gante riéndose, después aseguró que Wanda Nara es una muy buena persona y muy sencilla.

Parece que le da bastante igual Icardi. El cantante deja que Nara gestione esta situación ya que lo considera una cosa del pasado: "No me incumbe, ella maneja sus cosas con su expareja", asegura el cantante que parece bastante centrado y respetuoso con la relación.