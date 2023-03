Kyle Walker, otra vez en el punto de mira

Hace dos semanas, el futbolista fue grabado borracho, bajándose los pantalones y besando a una mujer que no era su esposa Ahora, el lateral derecho del Manchester City ha vuelto a "engañar" a su mujer

Hace dos semanas, Kyle Walker protagonizó un escándalo en Inglaterra. El defensa del Manchester City fue grabado borracho, bajándose los pantalones en un bar y besando a una mujer que no era su esposa.

Hace una semana, el futbolista se presentó voluntariamente en la comisaría para someterse a un interrogatorio, y la policía de Chesire confirmó que el caso está "cerrado". Por lo tanto, no se enfrentará a cargos penales.

Kyle Walker y Annie Kilner llevan desde la adolescencia juntos, pero siempre ha habido muchas infidelidades por parte del lateral derecho. Aun así, su esposa lo ha ido perdonando.

El diario 'The Sun', ha publicado que el futbolista del City se reunió con Lauryn Goodman, una de sus examantes, con la que tuvo un hijo. Aunque el encuentro fue en un bufete de abogados para tratar asuntos legales acerca de la custodia del niño, Walker se lo ocultó a su mujer. "Ella no estaba feliz de que él se hubiera reunido con ella, aunque solo fuera con los abogados para discutir asuntos legales", ha confirmado el medio. Esta acción ha hecho enfadar a Annie Kilner, ya que se ha enterado a través del diario, y no por su marido.