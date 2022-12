Kun Agüero y DjMaRiiO firman la paz tras el final del Mundial de Qatar 2022

"Lo que pasó queda atrás", recuerda el ex futbolista argentino La bronca entre Agüero y el streamer ha sido tendencia estos últimos días

Es probable que sepas que Kun Agüero, además de ex futbolista, es un popular streamer que ha conseguido hacerse un hueco en esta complicada industria. Eso sí, hubo algo recientemente que no le gustó: DjMaRiiO, tras la victoria de Argentina sobre Países Bajos, criticó la actitud de algunos jugadores de la selección de Scaloni que festejaron el triunfo sin pensar en la derrota de su rival. Esta actitud antideportiva no le gustó en absoluto, pero menos aún le convenció al 'Kun' el mensaje del español, por lo que le respondió: "andá a jugar al FIFA vos".

Esto derivó en un cruce de comentarios entre ambos en un directo conducido por Ibai Llanos y Gerard Piquè que fue aún más polémico: "yo lo único que dije en el grupo es que me caés para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara", lanzó el ex futbolista argentino. Algunos pensaron que era una broma, pero el 'Kun' dejó claro que no: "si hace pelotudeces me caliento".

Ok, paz @DjMariio… Ya terminó el Mundial y somos campeones. Lo que pasó queda atrás. Aunque eso sí, nos vemos en la @KingsLeague 🤟🏽 https://t.co/zApgwWqvCw — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 19 de diciembre de 2022

DjMaRiiO no comprendía lo que le había hecho a su compañero streamer, y menos mal que se han calmado las aguas, porque el argentino ha firmado la paz con un tuit que acumula a esta hora más de 20.000 likes: "ok, paz... Ya terminó el Mundial y somos campeones. Lo que pasó queda atrás. Aunque eso sí, nos vemos en la Kings League".