Kun Agüero habla sobre su estado tras sufrir una arritmia en directo con Ibai: "No se preocupen, todavía sigo acá"

El ex futbolista de la selección argentina ha querido calmar a sus fans Hace un par de horas sufrió una pequeña arritmia que preocupó a los seguidores

Sergio Kun Agüero se encontraba emitiendo en directo junto a Ibai Llanos cuando sufrió una arritmia, el momento asustó a los fans de ambos. Ahora, el ex jugador del Manchester City ha lanzado a través de Twitter un video tranquilizador para aclarar que se encuentra bien y que el episodio ha sido un incidente aislado.

El momento también tomó por sorpresa a Ibai Llanos, ya que el problema cardiaco del argentino es público, pero no es algo demasiado conocido. En el breve vídeo que ha subido a Twitter, el Kun decía lo siguiente: “Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá", buscando calmar a los fans.

El mensaje tranquilizador del Kun tras su arritmia durante un directo | Twitter

El incidente fue un gran imprevisto, ya que Ibai y el Kun estaban bromeando y llevaban más de dos horas en directo cuando de repente el exfutbolista se agarró el pecho y se quedó mudo. “Creo que me agarró una mini arritmia” le dijo al streamer español. Un preocupado Ibai le preguntó si quería que fuesen al médico, pero el argentino lo tranquilizó, diciendo que no era nada grave.

Cabe aclarar que el exfutbolista abandonó el deporte debido a este problema cardíaco, con el que lleva lidiando desde hace un tiempo. Debido a que es algo usual, tiene un chip que marca el ritmo cardíaco y envía la información a su médico. Esto es algo que se pudo ver en el stream en el cual sufrió la arritmia, ya que el Kun contactó de inmediato con el especialista para asegurarse de que no era nada grave. Al parecer, todo está bien y Agüero se encuentra perfectamente.