Descubre cómo Kim Kardashian ha amasado su enorme fortuna a los 43 años

Además de su gran fama mundial, también ha amasado una gran cantidad de dinero

Kim Kardashian, quien cumple 43 años hoy, ha consolidado su imperio multimillonario a lo largo de una década en la industria del entretenimiento y los negocios. Con una fortuna que asciende a 1,7 mil millones de dólares, Kim ha diversificado sus fuentes de ingresos, desde su línea de maquillaje KKW Beauty y su marca de ropa SKIMS hasta sus inversiones en bienes raíces y acciones en gigantes como Disney y Amazon.

Su primer gran salto a la fama fue a través del reality show Keeping Up With the Kardashians, que catapultó la popularidad de toda la familia. Sin embargo, Kim no se conformó con ser una celebridad de la televisión y encontró oportunidades en el mundo de la belleza y la moda. La creación de KKW Beauty y SKIMS le permitió capitalizar su imagen y su influencia en las redes sociales.

La venta del 20% de KKW Beauty a Coty en 2020 por 200 millones de dólares demostró ser un movimiento inteligente, y su participación en el negocio de las prendas modeladoras SKIMS ha sido igualmente lucrativa.

Además, su cartera de inversiones y propiedades inmobiliarias ha contribuido significativamente a su riqueza. El éxito empresarial de Kim Kardashian es un testimonio de su ambición y su habilidad para aprovechar su estatus de celebridad en el mundo de los negocios.

En su 43 cumpleaños, Kim Kardashian sigue siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento y los negocios, y su fortuna multimillonaria es un reflejo de su capacidad para diversificar sus fuentes de ingresos y tomar decisiones estratégicas que han solidificado su lugar en la cima.