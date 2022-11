Kiko Rivera se abre en canal hablando de su ictus: "Pensaba que me moría"

El DJ lo pasó muy mal cuando le sucedió esta desgracia Detalló como se sintió a través de su canal de Twitch

Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja que se gana la vida como DJ, ya se encuentra en casa después de haber sufrido un ictus hace un par de semanas. Unos días ingresado cerca de sus familiares y sus fans hicieron que Kiko Rivera saliera completamente ileso de la situación, momento que ha aprovechado para conectarse a su canal de Twitch y explicar cómo fue la situación y su proceso de recuperación.

Afortunadamente, Rivera se dio cuenta de que estaba sufriendo un ictus, lo que causó que fuera rápido a las urgencias de un hospital por su propia cuenta y riesgo, para tratar de minimizar el posible golpe del ictus. De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja se sentía con un "acolchamiento en la parte izquierda de la cara y de la pierna. Pérdida de equilibrio también... así que cuando alguien sienta algún síntoma así que vaya al médico rápido, estas cosas mejor cogerlas con tiempo".

Eso sí, su primer diagnóstico aseguró que podía tener faringitis, pero finalmente se confirmó que lo que tenía era un ictus: "Pensé que me moría y que no podría volver a ver a mis hijos. Me di cuenta que mi salud está por encima de exclusivas, dinero y trabajo" explicaba después de confesar que se le saltaron las lágrimas cuando descubrió que tenía un ictus.