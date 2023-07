¿Por qué Kiko Matamoros ha sido convocado para una mesa electoral si supera la edad límite?

El ex colaborador de Sálvame tiene 66 años; aún así, ha sido convocado

Kiko Matamoros se encuentra completamente indignado después de recibir la convocatoria para formar parte de una mesa electoral de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Según expresa el colaborador de Sálvame, al tener ya 66 años, esto no debería de haber ocurrido, y si bien tiene en razón, existe un 'pero' muy importante que vamos a trataros de explicar a continuación.

¿Qué dice la normativa acerca de la convocatoria a mesas electorales?

Los presidentes y vocales de una mesa electoral deben tener menos de 70 años, además de saber leer y escribir de forma perfecta. Kiko Matamoros cumple con estos requisitos, de ahí que le haya llegado la convocatoria a la mesa tal y cómo indica la ley. Sin embargo, y es aquí donde el colaborador tiene razón, a partir de los 65 años puede renunciar en un plazo de 7 días desde que le llega la notificación.

Kiko Matamoros se quejó el viernes en el último Deluxe acerca de lo difícil que es renunciar a la mesa electoral a pesar de que la norma está de su lado: "los mayores de 65 están exentos de formar parte de una mesa electoral, a pesar de ello me convocan como vocal suplente. Facilitan un teléfono de contacto al que he llamado desde el viernes 40 veces; no hay respuesta".

En resumen, si bien debería de formar parte de la mesa electoral como vocal suplente, puede negarse gracias a que ya ha cumplido 65 años. Pero el trámite no parece en absoluto sencillo.