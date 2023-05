Kiko Matamoros desvela una infidelidad que cambia su relación por completo con Makoke

El colaborador ha revelado la existencia de una amante por la que se llegó a tatuar Tras escuchar lo que estaba diciendo la exmodelo, ha decidido soltar este "bombazo"

Kiko Matamoros y Makoke fueron una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo en España. Sin embargo, su relación de años terminó en un sonado divorcio y, desde entonces, han protagonizado diversas polémicas y enfrentamientos públicos.

Recientemente, Makoke ha amenazado con sacar a la luz algo que podría afectar la boda de Kiko con Marta López Álamo, y él ha respondido con una confesión sobre su tatuaje más emblemático. Matamoros respondió a la exmodelo desmintiendo que el tatuaje "I will wait for you" fuera en su honor. Además, comentó bastante airado que "Aquí cada uno cuenta la historia como la cree", afirmando que lo dicho por la exmodelo es falso.

"No me casé enamorado, porque el mismo día que me casé estuve con una señora con la que mantuve una relación y por la que iba ese tatuaje. Si hubiera ido por Makoke me lo habría borrado ya", ha confesado Matamoros. Con esta afirmación, Kiko ha querido silenciar cualquier rumor que pudiera poner en un compromiso su actual relación.

Además, su compañera, María Patiño ha explicado la situación: "Lo que sí sabíamos es que Matamoros estaba con otra mujer, lo del tatuaje". Dicho esto, El colaborador también afirmó que su prometida ya conocía el mensaje con el que Makoke pretendía acabar con su matrimonio y que no había problema. El mensaje era una conversación que Kiko había tenido con su expareja para acabar cordialmente por el bien de su hija en común, Anita Matamoros.