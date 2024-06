Kiko Jiménez se pronuncia sobre el coqueteo de Sofía Suescun con Abraham: "Hay cosas por las que paso pero..."

Sofía Suescun está siendo una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes All Stars'. Al principio, algunos espectadores suponían que habría un acercamiento con Logan Sampedro, después de su tonteo en la edición de 'Supervivientes 2018'. No obstante, la televisiva ha mostrado una buena química con Abraham García.

Después de ver unas imágenes entre ambos, Kiko expresaba su opinión en el plató: "Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando. Abraham, por tenerme un poco de respeto, creo que debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco", afirmaba.

"Pueden estar de risas porque hay mucho tiempo libre y mucho aburrimiento, pero... Tendría que haber ido a 'La isla de las tentaciones', como tentador. Está tentándola", decía el ex concursante. Por su parte, Sofía también ha tenido unas palabras para su pareja, mientras se sinceraba con Marta Peñate y Lola Mencía.

Durante la conversación que mantenían sobre sus relaciones, Sofía no ha tenido problema en admitir que está en una de las relaciones "más sanas" y también la "más bonita" que ha vivido hasta el momento. De esta forma, la televisiva ha asegurado su futuro con Kiko Jiménez ante la audiencia.