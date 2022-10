Kevin Spacey acusa a su padre de ser un "blanco supremacista neo-nazi"

Así lo ha confesado el actor después de su juicio por abusos sexuales Se encuentra enfrascado en una batalla legal con un hombre al que supuestamente acosó cuando tenía 14 años

Kevin Spacey confesó su sexualidad después de que un hombre le acusara de abusos sexuales. De acuerdo con RadarOnline, este paso fue realmente duro para él, ya que había sido educado contra esta orientación sexual. Así, había sellado sus gustos sexuales ante el mundo por miedo a la reacción de su padre.

"Mi padre era un supremacista blanco y un neo-nazi. Nunca había hablado sobre esto públicamente" aseguraba en unas declaraciones en medio de su juicio por abusos sexuales. El denunciante, Anthony Rapp tenía 14 años en 1986, cuando Spacey trató de forzarlo en su apartamento de Manhattan.

Spacey ha negado estas alegaciones, asegurando que el joven solo visitó su casa en una sola ocasión con el actor John Barrowman. Además, en unas declaraciones durante el juicio, Rapp sugirió que Spacey vivía una mentira por no haber desvelado su sexualidad antes de que este le denunciara.

"No vivía una mentira, solo no quería hablar sobre mi vida privada", asegura el actor de "House of Cards" además de confesar que "Crecí en una dinámica familiar muy compleja".

Así, la estrella del cine y la televisión parece estar en una situación realmente complicada, ya que ha sido totalmente aparcado del panorama actoral debido a estas acusaciones que surgieron en plena efervescencia del #MeToo.